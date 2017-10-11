Совкомбанк увеличил долю в Росевробанке до 29% М. Стулов / Ведомости

Совкомбанк сообщил о покупке 9,16% акций Росевробанка, таким образом увеличив свою долю до 29%. Сделка была закрыта на прошлой неделе, говорится в сообщении банка. Долю продавал REG Holding, холдинговая структура РЕБ, которая объединяет российских акционеров банка, пояснил через представителя предправления Совкомбанка Дмитрий Гусев. Сумма сделки была «близка к капиталу», передал через пресс-службу Гусев. На 1 сентября собственные средства Росевробанка составили 33,4 млрд руб., а значит, цена продажи могла составить порядка 3 млрд руб. «Ведомости» ожидают комментария представителя Росевробанка.

«За прошедшие неполные два года с момента первого приобретения Совкомбанком 9,48% акций банка Росевробанк являлся стабильно прибыльным и выплачивал акционерам высокий дивидендный доход», – отметил Гусев. Акции банк купил за счет собственных средств.

Совкомбанк впервые вошёл в акционерный капитал Росевробанка в сентябре 2015 г., тогда он купил 9,48% акций. В ноябре того же года банк увеличил долю до 15%, докупив акции у крупнейшего акционера Росевробанка Сергея Гришина (владел почти 47%). Через год, в ноябре 2016 г., Совкомбанк довел долю в Росевробанке до 19,54%, потратил на покупку его акций 2,9 млрд руб., напоминает «Интерфакс».

По размеру активов на II квартал 2017 г. Совкомбанк занимает 17-е место в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА» (575,2 млрд руб.), Росевробанк – 45-е место (173,5 млрд руб.).