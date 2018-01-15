Правительство не разрешило Совкомбанку держать деньги гособоронзаказа Евгений Разумный / Ведомости

Совкомбанк в прошлом году пытался получить право работать со средствами гособоронзаказа, рассказал в интервью RNS председатель правления банка Дмитрий Гусев. «Ну а главное разочарование года для нас, наверное, то, что не сумели попасть в список банков для обслуживания гособоронзаказа», — сказал он, не раскрыв детали.

Засекречивание списка - реакция на недавно введенные санкции, объяснял сотрудник банка, работающего со средствами гособоронзаказа. Главное их отличие от предыдущих – эффект «инфицирования». Риски усилились после принятия в августе в США закона о санкциях. Теперь наказание может применяться к любым контрагентам компании из санкционного списка, заключившим с ней существенную сделку. Определять, является ли сделка существенной, каждый раз будет госдеп. В октябре США назвали подпадающими под принятый закон почти все ведущие предприятия российской оборонки, говорил «Ведомостям» госбанкир.

В начале января первый зампред Альфа-банка Олег Сысуев заявил, что банк предупредил российские оборонные предприятия об отказе в обслуживании из-за санкций.

«Это не значит, что мы разом порвали с ними отношения. Мы стараемся максимально сократить риски», — приводила его слова радиостанция «Эхо Москвы».

После заявления Сысуева вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что Альфа-банк не получил разрешение на работу со средствами гособоронзаказа. «Не даю этическую оценку заявлению руководства Альфа-банка о прекращении сотрудничества с оборонными предприятиями из-за «риска санкций». Просто обращаю внимание на то, что Альфа-банк действительно просил, но так и не получил разрешение работать со средствами гособоронзаказа», – написал он в Twitter.

В ноябре правительство внесло в Госдуму поправки к закону о гособоронзаказе - оно предложило засекретить список банков, работающих со средствами таких предприятий. Уже в декабре Центробанк, публиковавший ранее список таких банков, убрал его со своего сайта. По состоянию на 1 октября в список входили восемь банков - Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, ВБРР, Новикомбанк, «Россия» и банк «Санкт-Петербург».