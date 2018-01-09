Правительство готовится к санкциям против оборонпрома
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В коллегии военно-промышленной комиссии (ВПК) сформирован оперативный штаб для обеспечения устойчивого развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и стабильного исполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ) «в условиях прогнозируемого усиления незаконных санкций США против оборонных предприятий России», сообщил в понедельник вице-премьер Дмитрий Рогозин в своем Twitter. Возглавит штаб заместитель председателя коллегии ВПК Олег Бочкарев.
Согласно принятому летом прошлого года конгрессом США закону о новых санкциях против России (CAATS) с конца января американский санкционный орган при министерстве финансов должен выбрать из предложенного в законе «меню» санкции против предприятий российской оборонной промышленности, которые могут включать в себя блокировку долларовых активов любых юридических лиц (в том числе и банков), заключающих «существенные» сделки с этими предприятиями. Критерии существенности в законе не раскрыты. Список самих предприятий был опубликован госдепартаментом США 26 октября, в него вошли почти все крупные головные исполнители гособоронзаказа: госкорпорация «Ростех» и около 15 ее дочерних и внучатых предприятий, Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и пять его «дочек», Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация, корпорация «Тактическое ракетное вооружение» и некоторые из дочерних предприятий этих госкомпаний.
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