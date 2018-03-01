Бывший руководитель российского UBS занялась блокчейном

Бывший предправления UBS Елена Титова возглавила интегратор блокчейн-решений Евгений Разумный / Ведомости

Экс-председатель правления UBS в России Елена Титова с 1 марта возглавляет наблюдательный совет разработчика и интегратора блокчейн-решений ICONIC. Об этом «Ведомостям» рассказали сама Титова и сооcнователь ICONIC Сергей Якубанец.

Якубанец, возглавлявший инвестиционный департамент «Металлоинвеста» Алишера Усманова, создал ICONIC в марте 2017 г. вместе с бывшим сотрудником «Раунд банка» (принадлежал «Металлоинвесту») Иваном Ладаном и Олегом Равнушкиным, работавшим в Morgan Stanley и «ВТБ капитале», отмечается на сайте ICONIC. Компания специализируется на внедрении технологий распределенного реестра (блокчейна) и сопровождении на всех этапах: от идеи до внедрения, маркетинга.

В популярной сегодня блокчейн-теме много пены, а реальных команд, которые обладают экспертизой не только в программировании, но и в бизнесе, очень мало и ICONIC – одна из них, объясняет Титова свой выбор. Своими задачами она назвала разработку стратегии компании, работу с крупными заказчиками (включая государственных), а также взаимодействие с регуляторами и контрагентами.

Титова покинула UBS, который возглавляла четыре года, в ноябре прошлого года. Вскоре она стала одним из независимых директоров банка «ФК Открытие», который первым попал в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ. До UBS она работала в Goldman Sachs, возглавляла российский офис Morgan Stanley, работала в банке «Роснефти» - ВБРР.

Якубанец верит, что Титова принесет в ICONIC управленческий и стратегический опыт, а также поможет создать репутацию надежного партнера.

В феврале партнером ICONIC стала аудиторско-консалтинговая компания «КПМГ» – компании будут вместе консультировать клиентов по корпоративным решениям в сфере блокчейна. Якубанец добавил, что ICONIC является резидентом блокчейн- коммуны Внешэкономбанка — это центр блокчейн-компетенций, созданный госкорпорацией для внедрения блокчейн-технологий в госуправлении. Среди клиентов ICONIC, по словам Якубанца, есть госкорпорации, ФГУПы, но какие, он не сказал.