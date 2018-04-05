Генпрокуратура и ЦБ нашли нарушения в работе Московской биржи

Прокуроры недовольны тем, как исполняется законодательство о защите инсайдерской информации

Нарушения связаны с неправомерным использованием инсайдерской информации Евгений Разумный / Ведомости

Генеральная прокуратура России сообщила о нарушениях в работе Московской биржи. Они касаются соблюдения законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации.

Из сообщения Генпрокуратуры следует, что по представлению надзорного ведомства Центробанк проверил работу Московской биржи. В ходе проверки и были выявлены нарушения.

Регулятор установил, что инсайдеры, работающие на бирже, не уведомляли о совершении сделок на срочном рынке. «В отдельных случаях такие уведомления предоставлялись с нарушением срока более чем на 1,5 года», — говорится в сообщении Генпрокуратуры. Согласно федеральному закону о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации, инсайдеры обязаны уведомлять о совершаемых операциях биржу и Центробанк.

Также специалисты ЦБ обнаружили случаи использования работниками биржи для организации доступа к торгам программ, запрещенных во избежание конфликта интересов. При этом в структуре Московской биржи не было подразделения или должностного лица, которое бы осуществляло контроль за соблюдением требований данного законодательства, добавили в Генпрокуратуре. Кроме того, в списки инсайдеров биржи не были включены члены ревизионной комиссии.

За выявленные нарушения Московская биржа привлечена к административной ответственности по ч. 2 и ч. 4 ст. 15.35 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком). Биржа оштрафована на 300 000 руб. за каждое нарушение. Общая сумма штрафа не называется.

«Ведомости» направили запрос в пресс-службу Московской биржи и Центробанка. На момент публикации ответа не было.