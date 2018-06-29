«Открытие» рассаживается в совете директоров Объединенной вагонной компании

«ФК Открытие» не только акционер ОВК, но и его крупнейший кредитор: компания должна банку 61,6 млрд руб. Максим Стулов / Ведомости

В совет директоров Объединенной вагонной компании (ОВК) вошли два представителя санируемого ЦБ банка «ФК Открытие». Речь идет о старшем управляющем директоре одного из блоков банка Артеме Кириллове и руководителе того же подразделения Юрии Адамовиче, сообщил «Интерфакс».

В среду, 27 июня, ОВК опубликовала новые данные об акционерах. Оказалось, что крупнейший пакет в компании собрал «ФК Открытие»: ему через три подконтрольные управляющие компании принадлежит 24,2%. Еще 16,1% у компании «Север Эм» (управляет средствами негосударственных пенсионных фондов финансовой группы «Будущее», которая входит в O1 Group). Директор департамента корпоративных финансов O1 Group Игорь Минц совет директоров ОВК покинул.

Также среди акционеров ОВК есть «Открытие холдинг» (7,9%) и пенсионные фонды группы «Сафмар» (через две управляющие компании владеют 10,4%).

ICT Group Ltd. Александра Несиса после закрытия сделки репо со Сбербанком снизила долю в ОВК с 14,4 до 9,5%. Доля в 4,9% была продана профильному инвестору, сообщил «Ведомостям» представитель ICT Group Ltd., кому именно, он не уточнил. Из совета директоров ОВК также выбыл вице-президент ИСТ Николай Добринов, а также первый заместитель гендиректора ОВК Дмитрий Бовыкин.

«ФК Открытие» не только акционер ОВК, но и его крупнейший кредитор. Компания должна банку 61,6 млрд руб. (55% всего кредитного портфеля), следует из материалов ОВК. Эти кредиты «ФК Открытие» классифицировал как непрофильный рыночный актив с ограниченной ликвидностью, работа с которым требует отдельных стратегий, писало в мае Reuters со ссылкой на материалы бизнес-плана банка.

Как раз на непрофильных активах специализируется член правления «ФК Открытие» Юрий Адамович. В «МДМ банке», где он раньше работал, Адамович курировал направление проблемных активов. Он может возглавить создаваемый ЦБ фонд плохих долгов, говорил в интервью ТАСС предправления «ФК Открытие» Михаил Задорнов: «Глава у нас – Юрий Адамович – отвечает за непрофильные активы в "Открытии", и он готовит весь этот проект создания банка «непрофилей». Кандидатуру Адамовича согласовало руководство «ФК Открытие» и ЦБ, рассказывали «Ведомостям» три человека, знающих это от сотрудников Центробанка. Но к его биографии есть вопросы у силовых структур, говорили двое из них. Адамович в 2003–2007 гг. работал в министерстве финансов Латвии, а затем до 2010 г. занимал должность советника совета директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Помимо Адамовича и Кириллова в совет директоров ОВК вошел вице-президент Восточной горнорудной компании (ВГРК) Андрей Мотовилов, а также были переизбраны гендиректор ОВК Роман Савушкин, руководитель совета потребителей услуг РЖД Илья Южанов, президент Гильдии финансовых менеджеров Александр Плешаков и экс-президент Объединенной судостроительной корпорации Юрий Яров.

У ОВК есть конфликт с одним из миноритариев – пенсионными фондами группы «Сафмар». Фонды хотят выйти из числа акционеров: после внеочередного собрания акционеров в марте 2018 г. они предъявили акции к выкупу. Но совет директоров ОВК 7 мая не стал утверждать отчет о выкупе, а 8 мая гендиректор и акционер компании Роман Савушкин подал иск в Арбитражный суд Москвы о признании собрания недействительным. Компания указала, что на нем решался вопрос об одобрении поручительства «дочки» ОВК перед Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) на покупку вагонов, а он относится к компетенции гендиректора. Это и дало миноритариям право предъявить акции к выкупу. Савушкин пытается оспорить результаты собрания, не допустить «серьезных убытков» обществу и обеспечить «непрерывность деятельности» ОВК, говорилось в сообщении компании. Управляющие компании пенсионных фондов «Самара» также подали иск к ОВК в Арбитражный суд Москвы.

Управляющие компании фондов «Сафмара», которым совокупно принадлежит доля в 10,4%, кандидата в совет директоров ОВК не заявляли, рассказал «Ведомостям» советник гендиректора «Ай кью джи управление активами» (одна из управляющих фондов «Сафмара») Евгений Долинский. «Мы потребовали от ОВК через суд выкупить принадлежащие нам акции, а потому выдвигать своего представителя в совет директоров нелогично, – говорит он. – Консолидация банком "ФК Открытие" крупной доли в ОВК нас не смущает: кто бы ни был контролирующим акционером, корпоративные процедуры должны выполняться в соответствии с законом».

«Ведомости» ожидают комментариев «ФК Открытие», ФГ «Будущее» и ОВК.