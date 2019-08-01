Финансы / Профучастники
Статья опубликована в № 4868 от 02.08.2019 под заголовком: А1 ищет осведомителей

Структура «Альфа-групп» заплатит за данные о собственности беглого банкира Беджамова

А1 обещает вознаграждение в обмен на сведения о зарубежных активах совладельца Внешпромбанка

Компания А1 обещает вознаграждение за информацию о зарубежных активах совладельца рухнувшего Внешпромбанка Георгия Беджамова и его сестры – бывшего президента банка Ларисы Маркус. Такое объявление компания в четверг опубликовала на своем сайте.

Также компания запустила рекламную кампанию в аэропортах: объявления о выплате вознаграждения транслируются на гигантских экранах в терминале D аэропорта «Шереметьево» и центре бизнес-авиации «Внуково-3». В терминале Е «Шереметьево» объявления транслируются примерно на 40 небольших экранах. А1 также планирует разместить объявления в лондонском Хитроу.

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