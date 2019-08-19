Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублей

Евгений Разумный / Ведомости

В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб. Он продержался выше этой отметки несколько минут: уже к 14.18 мск доллар стоил 66,98 руб. Рубль продолжил отыгрывать потери и позже: к 15.40 мск за доллар давали уже 66,81 руб. (+29 коп. к закрытию пятницы), курс евро к этому времени достиг 74,16 руб. (+40 коп.).

На рубль, как и на другие валюты развивающихся рынков, продолжает давить торговый спор США и Китая, говорит главный аналитик «БКС премьера» Антон Покатович: отток инвесторов с развивающихся рынков набирает силу. Китай заявил, что окажет экономике дополнительную поддержку: значительно снизит стоимость заемных ресурсов, объяснил он, а президент США Дональд Трамп продолжил настаивать, что американская экономика только выигрывает от торгового конфликта. «Такие заявления могут указывать, что Китай и США, по-видимому, собираются продолжать спор и пока не готовы пойти на компромисс», – полагает Покатович.

Китайский юань тем временем продолжает дешеветь, замечает портфельный управляющий УК «Альфа-капитал» Эдуард Харин: к 15.40 мск курс доллара составил 7,05 юаня. «Его падение тянет вниз и другие рисковые валюты – есть опасения, что следом за Китаем девальвировать национальные валюты начнут и другие развивающиеся страны», – говорит Харин. И кроме того, слабый юань может привести к падению спроса Китая на сырье, в том числе нефть, напоминает он. Все это, по словам Харина, еще и накладывается на «тонкий рынок»: наступил пик отпусков, и инвесторов на рынке меньше, чем обычно.

Рубль еще пару месяцев назад был переоценен – курс доллара достигал 62,5 руб., так что ослабление рубля сейчас вполне закономерно, полагает валютный дилер банка «Альба альянс» Артем Рощин. 67 руб. за доллар – это важная психологическая и техническая отметка, и когда курс достиг этого уровня, то у части инвесторов, скорее всего, сработали сигналы на продажу валюты, объясняет он укрепление рубля во второй половине дня. Кроме того, приближается налоговый период, и экспортеры уже сейчас начинают продавать валютную выручку, чтобы подготовиться к выплатам, заключает Рощин.