ВТБ закажет книгу корпоративных ценностей за 16 млн рублей
Второй крупнейший российский банк объявил конкурс на создание книги корпоративных ценностей ВТБ и готов заплатить за ее разработку 16 млн руб., следует из документов на сайте госзакупок: концепция книги должна иметь глубокий, но понятный с первых страниц смысл и ассоциироваться у читателя с ВТБ.
Ценностей у него много. Например, банк «честно и открыто коммуницирует с клиентом, сообщая обо всех условиях и возможных рисках» и «не «отписывается» от обращений клиента сугубо формальным языком».
После прочтения книги у сотрудников ВТБ должно возникать «чувство сопричастности к транслируемому ключевому сообщению». Книга должна стать для работников госбанка инструментом, к которому хочется обращаться при решении сложных и нестандартных ситуаций. У потенциальных сотрудников и клиентов после прочтения книги должно возникнуть желание работать именно в ВТБ либо стать/остаться его клиентом. Книга должна быть написана бизнес-языком, но в то же время ярко и эмоционально, отмечается в документации, а ее содержание должно вызывать у целевых аудиторий – сотрудников и клиентов – высокий уровень доверия и вовлеченности.
Исполнителю будет необходимо произвести анализ внутренней среды банка, создать концепцию и дизайн книги, подготовить контент, сделать мобильное приложение, опубликовать digital-книгу на внутреннем портале банка и на внешних интернет-ресурсах. Тираж бумажной версии книги – 1000 экземпляров. При создании книги запрещено использовать креативные концепции, уже реализованные другими компаниями.
У ВТБ, как у многих крупных компаний, есть этический кодекс – от 2017 г., в нем также перечислены корпоративные ценности и принципы работы в банке.
Книги корпоративных ценностей – это мировой тренд для крупных компаний, рассказывает эксперт по управлению персоналом Strategic Business Partners Елена Каминская: сейчас люди смотрят сначала на бренд и репутацию, а уже затем на технические характеристики. Такая книга, объясняет эксперт, – заявление о том, что компания приветствует честность и открытость, она отвечает на вопросы, что такое профессионализм и дисциплина для компании. От этического кодекса такая книга отличается, как правило, менее формальным составом информации, делает упор на ценностях и особенностях компании. Книга обычно описывает атмосферу и культуру отношений внутри организации, некий свод того, что отличает компанию от других.
Банк «Открытие» планирует выпустить книгу ценностей для сотрудников в этом году, рассказал представитель банка. Не все компании формулируют свое «ключевое сообщение» в книге. Например, у «Тинькофф банка» есть так называемая ДНК группы для сотрудников, где ценности и взгляды компании объединены в пять главных положений, рассказанных от лица сотрудников, объясняет представитель банка. «Ведомости» направили запросы в Сбербанк и другие крупные банки.