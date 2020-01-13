ВТБ закажет книгу корпоративных ценностей за 16 млн рублей

Книги корпоративных ценностей – это мировой тренд для крупных компаний, рассказывает эксперт по управлению персоналом Strategic Business Partners Елена Каминская: сейчас люди смотрят сначала на бренд и репутацию, а уже затем на технические характеристики. Такая книга, объясняет эксперт, – заявление о том, что компания приветствует честность и открытость, она отвечает на вопросы, что такое профессионализм и дисциплина для компании. От этического кодекса такая книга отличается, как правило, менее формальным составом информации, делает упор на ценностях и особенностях компании. Книга обычно описывает атмосферу и культуру отношений внутри организации, некий свод того, что отличает компанию от других.