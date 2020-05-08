На Московской бирже произошел сбой на фондовом рынке

Сбой продлился 42 минуты. В 12.30 мск биржа сообщила о том, что возобновит торги в 12.50 мск. По регламенту она должна предупредить о возобновлении торгов минимум за 15 минут, чтобы у участников торгов было время снять выставленные ранее заявки. Торги на других рынках биржи все это время шли как обычно, подчеркнул ее представитель.