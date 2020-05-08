На Московской бирже произошел сбой на фондовом рынке

На Московской бирже произошел сбой на фондовом рынкеИз-за ошибки в программном обеспечении торги останавливались на 42 минуты
Московская биржа 8 мая зафиксировала первый сбой в этом году. В 12.08 мск площадка сообщила о временной приостановке торгов на фондовом рынке. Причиной стала ошибка в программном обеспечении, объявнил представитель биржи. «Ведомости» обратились к нему за уточнением, с чем именно была связана ошибка.
Сбой продлился 42 минуты. В 12.30 мск биржа сообщила о том, что возобновит торги в 12.50 мск. По регламенту она должна предупредить о возобновлении торгов минимум за 15 минут, чтобы у участников торгов было время снять выставленные ранее заявки. Торги на других рынках биржи все это время шли как обычно, подчеркнул ее представитель.
Сейчас сбои на Московской бирже происходят редко, последний раз она приостанавливала торги из-за этого в сентябре прошлого года – на срочном рынке. Незадолго до окончания основной сессии у нескольких участников торгов возникли проблемы с подключением к серверам доступа торговой системы срочного рынка.Чтобы дать им возможность переподключиться, биржа приостановила торги на срочном рынке на 40 минут. Торговая система была доступна уже через пять минут.
Торги на фондовом рынке последний раз приостанавливались в январе 2017 г., пауза продлилась 46 минут. Причиной стала некорректная работа программного обеспечения, которое отвечает за формирование таблицы заявок одного из режимов торгов репо. Продолжение торгов могло привести к ошибкам в расчетах, поэтому биржа остановила торги, чтобы скорректировать параметры таблицы заявок.
Еще несколько лет назад сбои случались значительно чаще. К примеру, в 2015 г. биржа пережила 11 сбоев.