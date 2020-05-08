Mastercard увеличила лимит операций без пин-кода по бесконтактным картам

Mastercard увеличила лимит операций без пин-кода по бесконтактным картамТеперь банки смогут не запрашивать его для платежей на сумму до 5000 рублей
Mastercard увеличила максимальный лимит по операциям по бесконтактным картам, не требующим ввода пин-кода, с 1000 до 5000 руб. При этом увеличивать лимит или нет, остается на усмотрение банков, рассказали «Ведомостям» сотрудники нескольких из них. Лимит можно установить любой в пределах 5000 руб. Mastercard на запрос не ответила.
Что говорят банки
Россельхозбанк (РСХБ) получил такое сообщение, рекомендация действует с 7 мая, следует из слов его представителя. РСХБ планирует воспользоваться предложением Mastercard и установить лимит по бесконтактным операциям по картам Mastercard без ввода пин-кода аналогично лимитам, установленным для карт платежной системы Visa. РСХБ планирует повысить лимиты в ближайшее время. Visa год назад (в 12 апреле 2019 г.) увеличила аналогичные лимиты по своим картам до 3000 руб. в России, напомнил он. На стороне эквайринга функционал будет вводиться в банке постепенно по мере настройки оборудования, указывает представитель РСХБ.
На стороне эквайринга ВТБ увеличит лимит по сумме операции с помощью бесконтактных карт Mastercard, сообщила пресс-служба, но насколько – не уточнила. Промсвязьбанк увеличит лимит на стороне эквайринга до 5000 руб., рассказал замдиректора его департамента электронного бизнеса Никита Хомутов. По его словам, повышение лимита до 5000 руб. позволит в 70% транзакций обойтись без ввода пин-кода. Райффайзенбанк обсуждает шаги, которые нужно предпринять для увеличения лимита на стороне эмиссии, банк также планирует реализовать необходимые доработки в эквайринге для того, чтобы принимать карты с увеличенным лимитом, говорит руководитель управления некредитных продуктов Максим Степочкин. «Русский стандарт» произведет все необходимые настройки эквайринговой сети в сроки, рекомендованные Mastercard, рассказала директор департамента эквайринга Инна Емельянова.
Хомутов полагает, что увеличение лимита без ввода пин-кода позволит не только стимулировать развитие безналичных платежей, но и с меньшими рисками развивать технологию SoftPOS (pos-терминал в смартфоне). В апреле Промсвязьбанк уже обновлял настройки терминалов по всей сети, которые позволяют оплачивать покупки до 3000 руб. картами Visa без ввода пин-кода, что привело к увеличению количества оплат банковскими картами, подчеркнул он.
Бесконтактные операции без вода пин-кода позволяют расплачиваться за считанные секунды, что удобно клиентам, объясняет представитель РСХБ. И добавляет, что в условиях борьбы с распространением коронавируса данный функционал также повышает безопасность проведения операций, так как ежедневные покупки в продуктовых магазинах держатели карт смогут проводить, только приложив карту к бесконтактному считывателю, не прикасаясь к клавиатуре для ввода пин-кода.
Что говорят другие платежные системы
Visa пока не видит необходимости в дальнейшем изменении лимита с учетом текущей ситуации, сообщил ее представитель. Самый невысокий лимит по бесконтакту без необходимости вводить пин-код – до 1000 руб. – сейчас остается по картам российской платежной системы «Мир».
Подавляющее большинство операций по бесконтактным картам сегодня проводится без ввода пин-кода, и повышение лимита позволит увеличить их долю всего на 2–2,5 п. п. в общем числе межбанковских операций, которые сегодня проводятся по всем картам «Мир», объясняет представитель национальной системы. В продуктовой рознице эта доля еще ниже: 1–1,5%, а в аптеках – около 0,3%. Он приводит данные, что в марте 2020 г. средний чек межбанковских операций по картам «Мир» по России в POS-терминалах супермаркетов составил 488 руб., в аптеках – 608 руб., а в апреле – 521 и 615 руб. соответственно, что значительно ниже нынешнего лимита.
В текущих условиях не все банки технически реализуют меру по повышению лимита на своей стороне, продолжает представитель «Мира». Изменение лимита на уровне платежной системы – необходимое, но не окончательное условие, это трудоемкий и длительный процесс, требующий существенных усилий от всех банков – как эмитентов, так и эквайеров, поскольку затрагивает технологические настройки различных систем, в том числе POS-терминалы и системы риск-менеджмента кредитных организаций, указывает он. Кроме того, операция может быть осуществлена также с помощью мобильных платежных сервисов (Mir Pay, Samsung Pay для карт «Мир»), при таком способе оплаты операция подтверждается держателем карты на смартфоне и не требует ввода пин-кода на POS-терминале магазина независимо от суммы покупки.