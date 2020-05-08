Mastercard увеличила лимит операций без пин-кода по бесконтактным картам

В текущих условиях не все банки технически реализуют меру по повышению лимита на своей стороне, продолжает представитель «Мира». Изменение лимита на уровне платежной системы – необходимое, но не окончательное условие, это трудоемкий и длительный процесс, требующий существенных усилий от всех банков – как эмитентов, так и эквайеров, поскольку затрагивает технологические настройки различных систем, в том числе POS-терминалы и системы риск-менеджмента кредитных организаций, указывает он. Кроме того, операция может быть осуществлена также с помощью мобильных платежных сервисов (Mir Pay, Samsung Pay для карт «Мир»), при таком способе оплаты операция подтверждается держателем карты на смартфоне и не требует ввода пин-кода на POS-терминале магазина независимо от суммы покупки.