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Олег Тиньков продал «Сравни.ру»

Его доля в финансовом супермаркете досталась давним партнерам по бизнесу
Елена Ведерина Ольга Кучерова
Максим Стулов / Ведомости

Олег Тиньков продал свою долю в финансовом маркетплейсе «Сравни.ру» фондам Baring Vostok и Goldman Sachs – своим партнерам по «Тинькофф кредитные системы» и Tinkoff Digital. Об этом сообщили «Ведомостям» в «Сравни.ру». По данным ЕГРЮЛа, Tinkoff Digital вышла из числа акционеров кипрской компании «Сравни холдинг лимитед», которой принадлежит маркетплейс. Сумма сделки и доли акционеров до и после смены владельцев не раскрываются.

Тиньков и Goldman Sachs как акционеры Tinkoff Digital вошли в бизнес Альберта Попкова, создавшего «Сравни.ру», в декабре 2014 г. Сервис тогда оценивался в $5 млн. Baring Vostok вошел в капитал чуть позже. «Мы рады тому, что нашими акционерами продолжают оставаться опытные инвесторы в технологический сектор с глобальной экспертизой. Baring Vostok и Goldman Sachs помогли вырасти таким компаниям, как «Яндекс», «Озон», Avito, hh.ru», – говорит генеральный директор «Сравни.ру» Сергей Леонидов. «Сравни.ру» уже много лет показывает впечатляющие темпы роста, и мы видим большой потенциал в компании», – прокомментировал представитель Baring Vostok увеличение доли фонда в финансовом супермаркете.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных