Олег Тиньков продал «Сравни.ру»

Тиньков и Goldman Sachs как акционеры Tinkoff Digital вошли в бизнес Альберта Попкова, создавшего «Сравни.ру», в декабре 2014 г. Сервис тогда оценивался в $5 млн. Baring Vostok вошел в капитал чуть позже. «Мы рады тому, что нашими акционерами продолжают оставаться опытные инвесторы в технологический сектор с глобальной экспертизой. Baring Vostok и Goldman Sachs помогли вырасти таким компаниям, как «Яндекс», «Озон», Avito, hh.ru», – говорит генеральный директор «Сравни.ру» Сергей Леонидов. «Сравни.ру» уже много лет показывает впечатляющие темпы роста, и мы видим большой потенциал в компании», – прокомментировал представитель Baring Vostok увеличение доли фонда в финансовом супермаркете.