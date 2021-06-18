Но теперь в российском правовом поле появился такой механизм, как конвертируемый заем, – соответствующий закон был принят на днях Госдумой. Этот механизм позволяет стартапу привлекать финансирование на других условиях: инвестор может не входить в капитал компании, а ограничиться последующим возвратом вложенной суммы с процентами. Фактически вместо покупки доли в бизнесе инвестор дает деньги в долг. А при достижении стартапом целевых показателей, определенных договором займа, получает возможность – при желании – конвертировать этот долг в акции или долю в капитале компании на льготных условиях.