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Конвертируй это: поможет ли новый механизм финансирования стартапам

Если спекулятивная инвестиция не удалась, то вы становитесь стратегическим инвестором
Павел Самиев , председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам

Но в каждой шутке, как известно, есть немалая доля правды. Именно так, пусть и с некоторыми оговорками, обстоят дела с инвестициями в стартапы. Традиционно инвестиции здесь реализуются через механизм выкупа доли в бизнесе: на каждом из этапов жизненного цикла стартапа, на каждом инвестиционном раунде венчурные инвесторы получают за свои деньги определенную часть компании. Поэтому вернуть свои вложения обратно чаще всего удается только на этапе IPO «подросшего» стартапа, при продаже акций.

Но теперь в российском правовом поле появился такой механизм, как конвертируемый заем, – соответствующий закон был принят на днях Госдумой. Этот механизм позволяет стартапу привлекать финансирование на других условиях: инвестор может не входить в капитал компании, а ограничиться последующим возвратом вложенной суммы с процентами. Фактически вместо покупки доли в бизнесе инвестор дает деньги в долг. А при достижении стартапом целевых показателей, определенных договором займа, получает возможность – при желании – конвертировать этот долг в акции или долю в капитале компании на льготных условиях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных