Конвертируй это: поможет ли новый механизм финансирования стартапамЕсли спекулятивная инвестиция не удалась, то вы становитесь стратегическим инвестором
Но в каждой шутке, как известно, есть немалая доля правды. Именно так, пусть и с некоторыми оговорками, обстоят дела с инвестициями в стартапы. Традиционно инвестиции здесь реализуются через механизм выкупа доли в бизнесе: на каждом из этапов жизненного цикла стартапа, на каждом инвестиционном раунде венчурные инвесторы получают за свои деньги определенную часть компании. Поэтому вернуть свои вложения обратно чаще всего удается только на этапе IPO «подросшего» стартапа, при продаже акций.
Но теперь в российском правовом поле появился такой механизм, как конвертируемый заем, – соответствующий закон был принят на днях Госдумой. Этот механизм позволяет стартапу привлекать финансирование на других условиях: инвестор может не входить в капитал компании, а ограничиться последующим возвратом вложенной суммы с процентами. Фактически вместо покупки доли в бизнесе инвестор дает деньги в долг. А при достижении стартапом целевых показателей, определенных договором займа, получает возможность – при желании – конвертировать этот долг в акции или долю в капитале компании на льготных условиях.