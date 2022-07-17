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Банки начали рефинансировать выданную весной ипотеку

Пока спрос умеренный, но к концу года может быть рост
Наталья Заруцкая Софья Шелудченко
Стимулом для роста кредитования послужило возвращение ключевой ставки и ставки по программе льготной ипотеки к докризисному уровню / Евгений Разумный / Ведомости

Сбербанк с 15 июля начал рефинансировать ипотечные кредиты своих заемщиков, которые те брали по высоким ставкам, от 13,9%, с марта по май, сообщил председатель правления банка Герман Греф, которого цитирует «Интерфакс». До 15 октября клиенты могут один раз снизить ставку до 12,5% или 11,5% в зависимости от условий страхования жизни. При этом программа на рефинансирование ипотеки других банков не поменялась: ставки по ней начинаются от 10,8%.

Обычно банки рефинансируют рыночные займы через полгода-год после заключения договора, но в условиях быстрого падения ставок они начали делать исключения и давать возможность снизить стоимость кредитов, выданных весной по ставкам выше 20%. Среди крупных розничных банков такую программу уже запустили ВТБ, Росбанк, «ФК Открытие» и Промсвязьбанк (ПСБ).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных