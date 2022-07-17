Банки начали рефинансировать выданную весной ипотеку

Сбербанк с 15 июля начал рефинансировать ипотечные кредиты своих заемщиков, которые те брали по высоким ставкам, от 13,9%, с марта по май, сообщил председатель правления банка Герман Греф, которого цитирует «Интерфакс». До 15 октября клиенты могут один раз снизить ставку до 12,5% или 11,5% в зависимости от условий страхования жизни. При этом программа на рефинансирование ипотеки других банков не поменялась: ставки по ней начинаются от 10,8%.