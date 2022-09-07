Газета
Финансы Эксклюзивно по подписке

Почти 75% самозанятых хотят получать выплаты по больничным от государства

При этом большинство из них считают, что уплата взносов должна быть добровольной
Антон Козлов
Не все самозанятые имеют возможность осуществлять добровольные взносы в одинаковом размере / Евгений Разумный / Ведомости

74,6% самозанятых готовы платить добровольные страховые взносы за возможность получать финансовую поддержку от государства в периоды нетрудоспособности, следует из опроса почти 1000 пользователей режима налога на профессиональный доход, проведенного объединением «Опора России» (результаты есть у «Ведомостей»). По данным исследования, 67,7% респондентов тратит большую часть своего дохода (более 3/4) на питание и обязательные платежи, но, несмотря на это, хотели бы иметь гарантированную помощь из бюджета.

Более половины самозанятых (51,3%) указали, что максимальный размер страхового взноса не должен превышать 1000 руб. ежемесячно, при этом 43,2% опрошенных ожидают, что минимальный размер страховой компенсации за месяц будет составлять 16 000–30 000 руб. 36,6% допускают, что возмещение может быть и не более 16 000 руб., следует из данных опроса.

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных