Почти 75% самозанятых хотят получать выплаты по больничным от государства

Почти 75% самозанятых хотят получать выплаты по больничным от государстваПри этом большинство из них считают, что уплата взносов должна быть добровольной
74,6% самозанятых готовы платить добровольные страховые взносы за возможность получать финансовую поддержку от государства в периоды нетрудоспособности, следует из опроса почти 1000 пользователей режима налога на профессиональный доход, проведенного объединением «Опора России» (результаты есть у «Ведомостей»). По данным исследования, 67,7% респондентов тратит большую часть своего дохода (более 3/4) на питание и обязательные платежи, но, несмотря на это, хотели бы иметь гарантированную помощь из бюджета.
Более половины самозанятых (51,3%) указали, что максимальный размер страхового взноса не должен превышать 1000 руб. ежемесячно, при этом 43,2% опрошенных ожидают, что минимальный размер страховой компенсации за месяц будет составлять 16 000–30 000 руб. 36,6% допускают, что возмещение может быть и не более 16 000 руб., следует из данных опроса.