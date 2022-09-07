Почти 75% самозанятых хотят получать выплаты по больничным от государства

74,6% самозанятых готовы платить добровольные страховые взносы за возможность получать финансовую поддержку от государства в периоды нетрудоспособности, следует из опроса почти 1000 пользователей режима налога на профессиональный доход, проведенного объединением «Опора России» (результаты есть у «Ведомостей»). По данным исследования, 67,7% респондентов тратит большую часть своего дохода (более 3/4) на питание и обязательные платежи, но, несмотря на это, хотели бы иметь гарантированную помощь из бюджета.