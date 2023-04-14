Основатель Евразийского трубопроводного консорциума Карманов вложился в криптопроект

Основатель Евразийского трубопроводного консорциума (ЕТК; поставщик трубной продукции) Александр Карманов рассказал «Ведомостям», куда вложил часть денег от продажи букмекерской компании «Фонбет» своих медиаактивов. Он инвестировал «сотни миллионов рублей» в пулы ликвидности PayCash Swap. Это одна из децентрализованных платформ для торговли токенами. По сути, такие платформы являются аналогом валютного рынка на классической бирже – на них участники обмениваются между собой активами с той разницей, что делать это можно 24 часа в сутки.