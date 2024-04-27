В России создадут аналог международного экзамена для финансистов CFA

В России создадут аналог международного экзамена для финансистов CFAС весны 2022 года россияне не могут продлить действующие сертификаты и сдать экзамен
В России появится аналог экзамена CFA (Chartered Financial Analyst, выдается CFA Institute) на получение международного сертификата для финансистов – называться отечественный документ будет «сертификат финансового аналитика». Вопрос обсуждался 26 апреля в ходе первого заседания совета Национальной финансовой ассоциации (НФА) и Ассоциации финансовых аналитиков (АФА), рассказали «Ведомостям» председатель АФА Павел Пикулев и президент НФА Василий Заблоцкий. Банк России помогал с методологией и участвует в работе совета, говорит его представитель.
В состав совета также входят крупнейшие работодатели финансового сектора, рассказал Пикулев. Свое участие «Ведомостям» подтвердил брокер БКС. Выдавать российские сертификаты будет НФА, добавил Заблоцкий.