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В России создадут аналог международного экзамена для финансистов CFA

С весны 2022 года россияне не могут продлить действующие сертификаты и сдать экзамен
Софья Шелудченко
Сертификат CFA до 2022 г. широко признавался профсообществом и Банком России, но с 2022 г. в России экзамен не проводят / Максим Стулов / Ведомости

В России появится аналог экзамена CFA (Chartered Financial Analyst, выдается CFA Institute) на получение международного сертификата для финансистов – называться отечественный документ будет «сертификат финансового аналитика». Вопрос обсуждался 26 апреля в ходе первого заседания совета Национальной финансовой ассоциации (НФА) и Ассоциации финансовых аналитиков (АФА), рассказали «Ведомостям» председатель АФА Павел Пикулев и президент НФА Василий Заблоцкий. Банк России помогал с методологией и участвует в работе совета, говорит его представитель.

В состав совета также входят крупнейшие работодатели финансового сектора, рассказал Пикулев. Свое участие «Ведомостям» подтвердил брокер БКС. Выдавать российские сертификаты будет НФА, добавил Заблоцкий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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