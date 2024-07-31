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Стоит ли запретить в России работу микрофинансовых организаций

Граждане найдут любой способ закредитоваться, если захотят, особенно у черных кредиторов
Екатерина Литова
Наталья Заруцкая
Евгений Разумный / Ведомости

Российские депутаты с завидной регулярностью предлагают запретить работу микрофинансовых организаций (как и коллекторов), ссылаясь на то, что они загоняют граждан в кредитную кабалу, а затем отнимают квартиры. В этот раз с такой идеей выступила уже председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Я не могу видеть уже по телевизору вот эти страшные трагедии людей, которые берут кредиты в микрофинансовых организациях (МФО), квартиры отдают, деньги большие. Вы сказали, Эльвира Сахипзадовна [Набиуллина], что нужно дополнительное регулирование. А нельзя их вообще закрыть?» – заявила она 30 июля, выступая на заседании по развитию финансового рынка при Совфеде.

Своих квартир граждане лишаются из-за нелегальных кредиторов, так как официальные зарегулированы, ответила Матвиенко председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. «Если мы запретим сейчас легальные, контролируемые МФО – они уйдут в тень», – предупредила глава Банка России. В первом полугодии ЦБ официально выявил больше 1000 нелегальных кредиторов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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