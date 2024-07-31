Стоит ли запретить в России работу микрофинансовых организаций

Российские депутаты с завидной регулярностью предлагают запретить работу микрофинансовых организаций (как и коллекторов), ссылаясь на то, что они загоняют граждан в кредитную кабалу, а затем отнимают квартиры. В этот раз с такой идеей выступила уже председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Я не могу видеть уже по телевизору вот эти страшные трагедии людей, которые берут кредиты в микрофинансовых организациях (МФО), квартиры отдают, деньги большие. Вы сказали, Эльвира Сахипзадовна [Набиуллина], что нужно дополнительное регулирование. А нельзя их вообще закрыть?» – заявила она 30 июля, выступая на заседании по развитию финансового рынка при Совфеде.