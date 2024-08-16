«Ренессанс страхование» наращивает сегмент жизни

Группа «Ренессанс страхование» выкупит портфель страхования жизни у ВСК размером 12 млрд руб. Также в III квартале «Ренессанс» надеется закрыть сделку по покупке «Райффайзен лайф» с портфелем в 20 млрд руб. у Райффайзенбанка (25%) и австрийской страховой группы Uniqa (75%), о соглашении с которой стало известно летом 2023 г. Суммы сделок стороны не раскрывают.