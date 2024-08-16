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«Ренессанс страхование» наращивает сегмент жизни

Группа приобретает страховой портфель у «дочки» ВСК
Екатерина Литова
«Ренессанс» смотрит с оптимизмом на перспективы рынка life-страхования в России на фоне роста благосостояния населения и государственного стимулирования длинных накоплений/ Максим Стулов / Ведомости

Группа «Ренессанс страхование» выкупит портфель страхования жизни у ВСК размером 12 млрд руб. Также в III квартале «Ренессанс» надеется закрыть сделку по покупке «Райффайзен лайф» с портфелем в 20 млрд руб. у Райффайзенбанка (25%) и австрийской страховой группы Uniqa (75%), о соглашении с которой стало известно летом 2023 г. Суммы сделок стороны не раскрывают.

Портфель «Ренессанс жизни» составляет примерно 140 млрд руб., если обе сделки завершатся до конца 2024 г., только за счет приобретений инвестиционный портфель группы вырастет примерно на 32 млрд руб., отметила генеральный директор «Ренессанс страхования» Юлия Гадлиба, слова которой приводятся в сообщении группы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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