«Ренессанс страхование» наращивает сегмент жизни

«Ренессанс страхование» наращивает сегмент жизниГруппа приобретает страховой портфель у «дочки» ВСК
Группа «Ренессанс страхование» выкупит портфель страхования жизни у ВСК размером 12 млрд руб. Также в III квартале «Ренессанс» надеется закрыть сделку по покупке «Райффайзен лайф» с портфелем в 20 млрд руб. у Райффайзенбанка (25%) и австрийской страховой группы Uniqa (75%), о соглашении с которой стало известно летом 2023 г. Суммы сделок стороны не раскрывают.
Портфель «Ренессанс жизни» составляет примерно 140 млрд руб., если обе сделки завершатся до конца 2024 г., только за счет приобретений инвестиционный портфель группы вырастет примерно на 32 млрд руб., отметила генеральный директор «Ренессанс страхования» Юлия Гадлиба, слова которой приводятся в сообщении группы.
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