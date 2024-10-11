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Деньги все неохотнее бегут из России

Объемы оттока валюты за границу снижаются два года подряд
Наталья Заруцкая
Евгений Разумный / Ведомости

Объем переводимых россиянами за границу денежных средств уменьшается второй год подряд после бурного оттока в 2022 г. Тогда за восемь месяцев граждане перевели в зарубежные банки 1,02 трлн руб., за аналогичный период 2023 г. этот показатель снизился почти на 40% до 613,1 млрд руб., а в этом году еще на 14% до 527,2 млрд руб. К такому выводу пришли «Ведомости», посчитав данные Банка России по операциям сектора «домашние хозяйства». Правильность расчетов подтвердили главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец и главный макроэкономист УК «Ингосстрах-инвестиции» Антон Прокудин.

Несмотря на снижение интенсивности оттока средств за рубеж, суммарный остаток на депозитах в банках-нерезидентах в иностранной валюте за последние три года растет, следует из оценочных данных ЦБ. На 1 сентября 2022 г. граждане хранили в иностранных банках валюты на 2,76 трлн руб. Спустя год, по оценке ЦБ, эта сумма увеличилась до 6,76 трлн руб., а на 1 сентября этого года достигла 7,2 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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