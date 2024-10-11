Деньги все неохотнее бегут из России

Объем переводимых россиянами за границу денежных средств уменьшается второй год подряд после бурного оттока в 2022 г. Тогда за восемь месяцев граждане перевели в зарубежные банки 1,02 трлн руб., за аналогичный период 2023 г. этот показатель снизился почти на 40% до 613,1 млрд руб., а в этом году еще на 14% до 527,2 млрд руб. К такому выводу пришли «Ведомости», посчитав данные Банка России по операциям сектора «домашние хозяйства». Правильность расчетов подтвердили главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец и главный макроэкономист УК «Ингосстрах-инвестиции» Антон Прокудин.