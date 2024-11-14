Орешкин сравнил выход BIS из проекта mBridge с эпизодом из «Симпсонов»Западные финансовые институты боятся снижения доминирования на рынке, считает чиновник
Банк международных расчетов (BIS) перестал заниматься развитием международной платежной системы mBridge, когда западные финансовые институты поняли, что проект может стать альтернативой привычной системе расчетов и снизить их доминирование на рынке. Об этом замруководителя администрации президента (АП) России Максим Орешкин заявил на конференции FI Day Blockchain. «Я сразу мультик «Симпсоны» вспоминаю. Там энергетическая выставка, и тут, значит, появляется стенд, где говорится: «Мы придумали новую технологию, дешевую энергию и т. д.». [Тогда] появляются люди в черных очках, бьют по голове, уносят, шторы закрываются, открываются, как бы стандартная история», – рассказал он.
По мнению Орешкина, институты вроде BIS созданы не для того, чтобы приносить только благо, в первую очередь они появляются, чтобы «самим кушать хорошо». В своем текущем виде глобальная финансовая система «кушает очень хорошо», уверен чиновник, но одновременно она находится «в ломке», поскольку новые технологии могут привести к революционному изменению принципов ее работы. «И вот эти вот большие международные банки <...> им хочется и колется. То есть они, с одной стороны, понимают, что, если будут последними в этой гонке, они точно проиграют, но они также понимают, что даже если будут первыми, то отрасль их проиграет очень серьезно», – считает Орешкин.