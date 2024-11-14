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Орешкин сравнил выход BIS из проекта mBridge с эпизодом из «Симпсонов»

Западные финансовые институты боятся снижения доминирования на рынке, считает чиновник
Артем Кульша
По мнению Орешкина, институты вроде BIS созданы не для того, чтобы приносить только благо, в первую очередь они появляются, чтобы «самим кушать хорошо»/ Максим Стулов / Ведомости

Банк международных расчетов (BIS) перестал заниматься развитием международной платежной системы mBridge, когда западные финансовые институты поняли, что проект может стать альтернативой привычной системе расчетов и снизить их доминирование на рынке. Об этом замруководителя администрации президента (АП) России Максим Орешкин заявил на конференции FI Day Blockchain. «Я сразу мультик «Симпсоны» вспоминаю. Там энергетическая выставка, и тут, значит, появляется стенд, где говорится: «Мы придумали новую технологию, дешевую энергию и т. д.». [Тогда] появляются люди в черных очках, бьют по голове, уносят, шторы закрываются, открываются, как бы стандартная история», – рассказал он.

По мнению Орешкина, институты вроде BIS созданы не для того, чтобы приносить только благо, в первую очередь они появляются, чтобы «самим кушать хорошо». В своем текущем виде глобальная финансовая система «кушает очень хорошо», уверен чиновник, но одновременно она находится «в ломке», поскольку новые технологии могут привести к революционному изменению принципов ее работы. «И вот эти вот большие международные банки <...> им хочется и колется. То есть они, с одной стороны, понимают, что, если будут последними в этой гонке, они точно проиграют, но они также понимают, что даже если будут первыми, то отрасль их проиграет очень серьезно», – считает Орешкин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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