Орешкин сравнил выход BIS из проекта mBridge с эпизодом из «Симпсонов»

По мнению Орешкина, институты вроде BIS созданы не для того, чтобы приносить только благо, в первую очередь они появляются, чтобы «самим кушать хорошо». В своем текущем виде глобальная финансовая система «кушает очень хорошо», уверен чиновник, но одновременно она находится «в ломке», поскольку новые технологии могут привести к революционному изменению принципов ее работы. «И вот эти вот большие международные банки <...> им хочется и колется. То есть они, с одной стороны, понимают, что, если будут последними в этой гонке, они точно проиграют, но они также понимают, что даже если будут первыми, то отрасль их проиграет очень серьезно», – считает Орешкин.