Юристы пожаловались на трудности в международных арбитражах из-за банков

Юристы пожаловались на трудности в международных арбитражах из-за банковВозвраты средств в счет оплаты обязательных сборов учащаются по мере ужесточения санкций
По мере ужесточения санкционного давления Запада российские граждане и компании все чаще сталкиваются с трудностями при разрешении споров в международных арбитражах из-за чрезмерного комплаенса зарубежных банков, рассказали «Ведомостям» юристы. Проблема зависания и возврата платежей в счет оплаты обязательных сборов уже носит массовый характер и зачастую ведет к задержке в получении решения арбитража и причитающихся сумм, но иногда становится и преимуществом для российских лиц, говорят эксперты.
Трудности с оплатой арбитражных и административных сборов, гонораров арбитров и вознаграждения местных юристов носят массовый характер в Европе и США, а шведские третейские суды, в частности стокгольмский арбитраж, вовсе стали притчей во языцех в этом смысле, знает партнер Novator Legal Group Илья Сорокин. Но с такими сложностями эксперт сталкивался и в арабских странах, на которые российское арбитражное сообщество в последнее время возлагает большие надежды.