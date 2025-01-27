Юристы пожаловались на трудности в международных арбитражах из-за банков

По мере ужесточения санкционного давления Запада российские граждане и компании все чаще сталкиваются с трудностями при разрешении споров в международных арбитражах из-за чрезмерного комплаенса зарубежных банков, рассказали «Ведомостям» юристы. Проблема зависания и возврата платежей в счет оплаты обязательных сборов уже носит массовый характер и зачастую ведет к задержке в получении решения арбитража и причитающихся сумм, но иногда становится и преимуществом для российских лиц, говорят эксперты.