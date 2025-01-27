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Юристы пожаловались на трудности в международных арбитражах из-за банков

Возвраты средств в счет оплаты обязательных сборов учащаются по мере ужесточения санкций
Артем Кульша
Сложности с оплатой арбитражных и административных сборов, гонораров арбитров и вознаграждения местных юристов носят массовый характер в Европе и США и могут возникнуть на любом этапе разбирательства
Сложности с оплатой арбитражных и административных сборов, гонораров арбитров и вознаграждения местных юристов носят массовый характер в Европе и США и могут возникнуть на любом этапе разбирательства / Dado Ruvic / Reuters

По мере ужесточения санкционного давления Запада российские граждане и компании все чаще сталкиваются с трудностями при разрешении споров в международных арбитражах из-за чрезмерного комплаенса зарубежных банков, рассказали «Ведомостям» юристы. Проблема зависания и возврата платежей в счет оплаты обязательных сборов уже носит массовый характер и зачастую ведет к задержке в получении решения арбитража и причитающихся сумм, но иногда становится и преимуществом для российских лиц, говорят эксперты.

Трудности с оплатой арбитражных и административных сборов, гонораров арбитров и вознаграждения местных юристов носят массовый характер в Европе и США, а шведские третейские суды, в частности стокгольмский арбитраж, вовсе стали притчей во языцех в этом смысле, знает партнер Novator Legal Group Илья Сорокин. Но с такими сложностями эксперт сталкивался и в арабских странах, на которые российское арбитражное сообщество в последнее время возлагает большие надежды.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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