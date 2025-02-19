Несколько тысяч заемщиков оказались жертвами мошенников в ИЖС

Депутат Госдумы Илья Вольфсон («Единая Россия») предложил Банку России ввести обязательные кредитные каникулы для граждан, которые стали жертвами мошенничества при покупке индивидуальных жилых домов (ИЖС). Свою инициативу он направил председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной (есть у «Ведомостей»). Вольфсону известно о почти 1000 мошеннических случаев во многих регионах страны, а их количество продолжает расти, говорится в письме. Но есть оценки гораздо пессимистичнее. Как рассказала «Ведомостям» Дарья Елисеева, которая возглавила Всероссийскую инициативную группу пострадавших в сфере ИЖС, уже есть данные о 3100 случаях, требующих анализа. А к концу II квартала количество обращений от граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков в сфере ИЖС, может вырасти до 5000–8000.