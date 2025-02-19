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Несколько тысяч заемщиков оказались жертвами мошенников в ИЖС

Пострадавшим предлагают предоставлять обязательные кредитные каникулы, но проблема требует более кардинальных решений
Екатерина Литова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Депутат Госдумы Илья Вольфсон («Единая Россия») предложил Банку России ввести обязательные кредитные каникулы для граждан, которые стали жертвами мошенничества при покупке индивидуальных жилых домов (ИЖС). Свою инициативу он направил председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной (есть у «Ведомостей»). Вольфсону известно о почти 1000 мошеннических случаев во многих регионах страны, а их количество продолжает расти, говорится в письме. Но есть оценки гораздо пессимистичнее. Как рассказала «Ведомостям» Дарья Елисеева, которая возглавила Всероссийскую инициативную группу пострадавших в сфере ИЖС, уже есть данные о 3100 случаях, требующих анализа. А к концу II квартала количество обращений от граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков в сфере ИЖС, может вырасти до 5000–8000.

В Банке России не ответили на запрос «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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