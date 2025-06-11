ВТБ начал тестирование альтернативы Apple Pay от НСПК

ВТБ начал тестирование альтернативы Apple Pay от НСПКВ эквайринговой сети банка используются новые виды платежных терминалов с поддержкой Bluetooth
Второй по величине банк в России ВТБ поддержал прием платежей через СБП новым инструментом для бесконтактной оплаты «Волна». Ранее участники рынка уже называли «Волну» альтернативой Apple Pay – с той разницей, что работает она через Bluetooth. В ходе пилота в эквайринговой сети ВТБ используются новые виды платежных терминалов с поддержкой Bluetooth, рассказал представитель банка «Ведомостям». Тестирование технологии проходит в Москве, Московской области и Казани, уточнил собеседник.
«Волну» разработала Национальная система платежных карт (НСПК), прототип был представлен в октябре 2024 г. Технология позволяет бесконтактно оплачивать покупки смартфонами на базе Android и iOS. Как и в случае с Apple Pay или Google Pay, достаточно будет поднести гаджет к платежному терминалу. Новое решение реализовано на технологии Bluetooth, которая в отличие от NFC позволит производить оплату на чуть большем расстоянии от терминала, не заботясь о положении смартфона, говорит представитель НСПК.