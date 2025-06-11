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ВТБ начал тестирование альтернативы Apple Pay от НСПК

В эквайринговой сети банка используются новые виды платежных терминалов с поддержкой Bluetooth
Мария Викулова
Екатерина Литова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Второй по величине банк в России ВТБ поддержал прием платежей через СБП новым инструментом для бесконтактной оплаты «Волна». Ранее участники рынка уже называли «Волну» альтернативой Apple Pay – с той разницей, что работает она через Bluetooth. В ходе пилота в эквайринговой сети ВТБ используются новые виды платежных терминалов с поддержкой Bluetooth, рассказал представитель банка «Ведомостям». Тестирование технологии проходит в Москве, Московской области и Казани, уточнил собеседник.

«Волну» разработала Национальная система платежных карт (НСПК), прототип был представлен в октябре 2024 г. Технология позволяет бесконтактно оплачивать покупки смартфонами на базе Android и iOS. Как и в случае с Apple Pay или Google Pay, достаточно будет поднести гаджет к платежному терминалу. Новое решение реализовано на технологии Bluetooth, которая в отличие от NFC позволит производить оплату на чуть большем расстоянии от терминала, не заботясь о положении смартфона, говорит представитель НСПК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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