ВТБ начал тестирование альтернативы Apple Pay от НСПК

«Волну» разработала Национальная система платежных карт (НСПК), прототип был представлен в октябре 2024 г. Технология позволяет бесконтактно оплачивать покупки смартфонами на базе Android и iOS. Как и в случае с Apple Pay или Google Pay, достаточно будет поднести гаджет к платежному терминалу. Новое решение реализовано на технологии Bluetooth, которая в отличие от NFC позволит производить оплату на чуть большем расстоянии от терминала, не заботясь о положении смартфона, говорит представитель НСПК.