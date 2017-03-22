Россия создала аналог SWIFT на случай отключения от международной системы – Набиуллина

В России созданы условия для функционирования платежных систем и банков на случай отключения страны от SWIFT или других ограничений. С таким заявлением выступила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече с президентом Владимиром Путиным.

По словам Набиуллиной, внешние негативные факторы показали уязвимости российской банковской системы. После этого процессинг иностранных платежных систем был переведен в Россию. На данный момент свыше 90% банкоматов и платежных терминалов готовы принимать карты «Мир», сказала Набиуллина. «2017 г. мы считаем важным, поворотным именно в распространении масштабном карт «Мир», - добавила она.

«Аналогично были угрозы, связанные с тем, что нас могут отключить от SWIFT. Мы также доработали свою платежную систему, и если что-то случится, - внутри страны все операции в формате SWIFT будут работать, мы создали такой аналог», - подчеркнула Набиуллина.