Информация о «Пересвете» появилась в разделе сайта АСВ о банках на санации

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) разместило информацию о банке «Пересвет» в разделе «оздоровление банков». На это обратило внимание агентство RNS.

На сайте АСВ сообщения о банке «Пересвет» публиковались во вкладке «страховой случай», 6 апреля появилась новость во вкладке «оздоровление».

Официально решение о санации «Пересвета» не объявлялось. В АСВ не уточнили перспектив санации банка. Как отметили в агентстве, в «Пересвет» введена временная администрация, чтобы выработать дальнейшие меры по оздоровлению банка, контроль сохранности имущества и осуществление деятельности банка в рамках действующего моратория. «Кроме того, одной из основных задач является проведение комплекса мероприятий, направленных на достижение договоренностей с кредиторами банка, с целью конвертации денежных обязательств банка перед кредиторами в субординированные облигации банка, конвертируемые в обыкновенные акции. Приобретение указанных облигаций необходимо осуществить в срок до 14.04.2017 включительно. Условия размещения облигаций будут доведены до сведения кредиторов дополнительно», — пояснили в АСВ.