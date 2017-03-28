Группа «Сафмар» проголосовала за конвертацию бондов «Пересвета» в субординированный долг

Группа «Сафмар» проголосовала за конвертацию облигаций «Пересвета» в субординированный долг в рамках процедуры bail-in, сказал «Интерфаксу» совладелец группы Микаил Шишханов.

«Это не Бинбанк (держатель облигаций), а пенсионный периметр. Да, мы голосовали. Мы бы очень хотели, чтобы у ЦБ появился опыт bail-in, все об этом говорят, все говорят, что это хороший механизм, но пока он в таких масштабах не происходил. И очень хотелось бы, чтобы это случилось. Чем дальше оттягивается вопрос решения проблемы, когда проблема вышла наружу, тем тяжелее его вытаскивать», – сказал он.

Повышение финансовой устойчивости банка за счет конвертации долга в «суборды» является необходимым условием для принятия решения о финансовом оздоровлении «Пересвета», предусматривающего предоставление Агентством по страхованию вкладов финансовой помощи банку, заявляло ранее АСВ.