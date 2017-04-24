Рекомендации по акциям: «Лента» разочаровала инвестбанки

Citi понизил рекомендацию по GDR «Ленты» с «покупать» до «держать», а прогнозную стоимость – с 500 руб. до 450 руб.

Goldman Sachs понизил прогнозную стоимость GDR «Ленты» с $8,2 до $7,4, рекомендация «держать» не изменилась.

«Ренессанс капитал» понизил прогнозную стоимость GDR «Ленты» с $6,3 до $5,8, рекомендация «продавать» не изменилась.

UBS понизил прогнозную стоимость GDR «Ленты» с $10,8 до $9, рекомендация «покупать» не изменилась.

JPMorgan понизил прогнозную стоимость GDR «Ленты» с $9,5 до $8,8, рекомендация «покупать» не изменилась.

JPMorgan повысил прогнозную стоимость акций Сбербанка с 218 руб. до 250 руб., рекомендация «покупать» не изменилась.

«Ренессанс капитал» понизил прогнозную стоимость GDR «Новатэка» со $135 до $120, рекомендация «держать» не изменилась.