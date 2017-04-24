Спурт Банк приостановил все операции по счетам клиентов и перестал обслуживать карты

Казанский Спурт Банк приостановил все операции по счетам клиентов по техническим причинам и перестал обслуживать свои банковские карты. Это порталу «Банки.ру» сказали в колл-центре кредитной организаций. Когда возобновятся операции по счетам клиентов, там не знают. Снять деньги с вклада сейчас нельзя.

Пресс-служба Спурта сообщила о закрытии трех операционных офисов, передает ТАСС. «Информируем вас о закрытии с 5 мая 2017 г. операционного офиса "Зеленодольский" (г. Зеленодольск, Татарстан), с 19 мая 2017 г. - дополнительного офиса "Кремлевский" филиала "Марийский" (г. Йошкар-Ола), с 13 мая 2017 г. - операционного офиса "Майский" (Зеленодольский район, с. Осиново, Татарстан)», - говорится в сообщении.

21 апреля стало известно, что банк «по техническим причинам» приостановил расходные операции по счетам всех клиентов. 20 апреля головной офис банка «Спурт» был закрыт по техническим причинам, на следующий день он открылся, в колл-центре закрытие офиса связали с отключением электричества.

3 марта «Спурт» ограничил выдачу наличных суммой 50 000 руб., в середине апреля граница была опущена до 30 000 руб. Банк допускал, что может снять ограничение, если найдет инвесторов для увеличения ликвидности, переговоры с которыми сейчас ведутся.