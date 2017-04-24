В Айманибанке выявлена недостача имущества на 9,4 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выявило в Айманибанке недостачу имущества на 9,38 млрд руб. Из них 8,76 млрд руб. приходится на прочие активы, из которых основную часть занимают требования к Финпромбанку в размере 8,26 млрд руб. «Также выявлена недостача в размере 570 млн руб., которая связана с невозможностью установить место нахождения депозитария, осуществляющего хранение ценных бумаг, принадлежащих банку. Недостача в размере 19 млн руб. связана с отсутствием кредитных и обеспечительных договоров, заключенных с физическими лицами», — сообщили в АСВ. Еще чуть более 32 000 руб. приходится на основные средства (неотделимые улучшения в арендуемых помещениях) и материальные запасы.