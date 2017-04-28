АСВ начнет выплаты вкладчикам банков «Сибэс», «Спурт» и Владпромбанка с 12 мая

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обещает начать выплаты страховых возмещений вкладчикам Владпромбанка, банка «Сибэс» и банка «Спурт» не позднее 12 мая. Владпромбанк и «Сибэс» лишились лицензии с 28 апреля. В татарстанском банке «Спурт» с этого же дня введен трехмесячный мораторий на удовлетворение требований вкладчиков и кредиторов, это также считается страховым случаем.

Банки-агенты для выплаты возмещений будут отобраны по конкурсу не позднее 5 мая.