ЦБ потерял надежду, что банк «Спурт» спасет себя сам

Банк России с 28 апреля ввел на три месяца мораторий на удовлетворение требований кредиторов татарстанского ПАО «АКБ «Спурт». В связи с неустойчивым финансовым положением банка и с учетом угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков в банк на полгода введена временная администрация, ее функции возложены на Агентство по страхованию вкладов. На период ее работы полномочия акционеров и менеджмента «Спурта» приостановлены.

«Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка», - сообщает пресс-служба регулятора. Режим моратория позволит временной администрации взять ситуацию в банке под контроль, а Банку России — принять решение о дальнейшей судьбе банка с учетом интересов кредитуемых им социально значимых предприятий.

Регулятор напоминает, что введение моратория на удовлетворение требований кредиторов является страховым случаем. Выплаты вкладчикам начнутся не позднее чем через две недели с момента введения моратория. «После выплаты Агентством страхового возмещения физическим лицам величина неурегулированных долговых обязательств банка будет незначительной», - считает ЦБ.

Проблемы «Спурта» регулятор объяснил «значительным оттоком денежных средств клиентов юридических и физических лиц, спровоцированным, в том числе, информационными атаками через социальные сети». На первых этапах снижения ликвидности банку удавалось выполнять принятые на себя обязательства за счет продажи ликвидных активов, отмечает ЦБ.

Затем продажа активов усложнилась в связи с участием банка в финансировании крупного инвестиционного проекта на предприятиях, подконтрольных руководителю банка. «Объем финансирования данного проекта почти в 3 раза превышал величину его собственных средств (капитала), при этом данный факт маскировался банком путем использования различных схем с участием технических компаний, - говорится в сообщении ЦБ. - В результате значительные денежные средства кредиторов и вкладчиков оказались иммобилизованы в не приносящие доходы долгосрочные инвестиции, а реализация самого инвестиционного проекта затянулась из-за нехватки финансирования».

На конец прошлого года основными акционерами банка были предправления Евгения Даутова (30%), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР, 28,25%), Владимир Бусыгин (14%), а также «Нижнекамскнефтехим», входящий в группу ТАИФ (5%), и Газпромбанк (3%).

«Спурт» занимает 143-е место по величине активов в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА». В основном банк привлекал средства населения и размещал их в кредиты компаниям, следует из его отчетности. На 1 февраля банк привлек 11,8 млрд руб. средств населения, а от компаний — втрое меньше, около 4 млрд руб. При этом корпоративный кредитный портфель банка составляет 12,9 млрд руб., а розничный — 1,8 млрд. На сайте «Спурта» говорится, что он ориентирован на работу с предприятиями малого и среднего бизнеса. На 1 февраля нормативы ликвидности банк не нарушал. Значение норматива текущей ликвидности Н3 — 62,7% при минимуме 50%.

«Спурт» начал испытывать проблемы с ликвидностью после отзыва лицензий у Татфондбанка и Интехбанка в начале марта. Банк потерял несколько миллиардов рублей из-за паники клиентов на фоне ошибочных слухов об отзыве у банка лицензии, заявила в середине марта Даутова: «Суммы, которые выносились из касс банка, были астрономические» (цитата по «Интерфаксу»). Отток средств составлял до 400 млн руб. в день, тогда как до этого в среднем за день клиенты снимали 20–50 млн руб., заявила Даутова и пообещала, что ликвидность скоро восстановится, «Спурт» поддержали другие банки, предоставив рефинансирование, и банк вернется к работе в обычном режиме. Она это говорила уже после того, как банк ввел ограничения на выдачу наличных: не более 50 000 руб. в день для физлиц, не более 100 000 руб. в день для юрлиц при предварительном заказе.

В эти же дни первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин заявил, что регулятор полностью в курсе ситуации и встречался с руководителем банка для обсуждения плана по выходу из кризиса. По его словам, руководство банка выразило уверенность, что справится со сложностями своими силами. Чтобы справиться с кризисной ситуацией, банк переуступает и реализует активы для восполнения ликвидности, также он ввел временное ограничение выдачи наличных и находится в постоянных консультациях с ЦБ, заявил представитель банка.

Однако в середине апреля «Спурт» понизил границу по снятию вкладов до 30 000 руб. в день. Банк тогда все еще допускал, что может снять ограничение, если найдет инвесторов для увеличения ликвидности, переговоры с которыми сейчас ведутся.

20 апреля головной офис банка «Спурт» был закрыт по техническим причинам, на следующий день он открылся, в колл-центре закрытие офиса связали с отключением электричества. 21 апреля стало известно, что банк «по техническим причинам» приостановил расходные операции по счетам всех клиентов.

24 апреля банк приостановил все операции по счетам клиентов по техническим причинам и перестал обслуживать свои банковские карты. В тот же день пресс-служба «Спурта» сообщила о закрытии трех операционных офисов, передает: «Информируем вас о закрытии с 5 мая 2017 г. операционного офиса "Зеленодольский" (г. Зеленодольск, Татарстан), с 19 мая 2017 г. – дополнительного офиса "Кремлевский" филиала "Марийский" (г. Йошкар-Ола), с 13 мая 2017 г. – операционного офиса "Майский" (Зеленодольский район, с. Осиново, Татарстан)».