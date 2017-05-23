Brent подешевела до $53,64 за баррель

Цены на нефть снижаются после подъема по итогам предыдущих четырех сессий. Июльские фьючерсы на нефть марки Brent к 8.05 мск упали на 0,43% до $53,64 за баррель. WTI подешевела на 0,41% до $50,92 за баррель.

Внимание инвесторов направлено на заседание стран-членов ОПЕК и другие встречи представителей крупнейших нефтедобывающих государств, которые состоятся позднее на этой неделе.

По данным The Wall Street Journal, министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих находится в Багдаде, где договаривается с властями Ирака о сроке продления замораживания добычи нефти. Представители ОПЕК утверждают, что Ирак согласен продлить соглашение на шесть месяцев, а не на девять, до 1 апреля 2018 г., как предлагают саудиты.

Продление соглашения на девять месяцев - базовый вариант, заявил в понедельник министр энергетики России Александр Новак. По данным зарубежных СМИ, 24 нефтедобывающие страны, включая 13 членов ОПЕК, действительно близки к тому, чтобы утвердить такое соглашение на встрече в Вене 25 мая.