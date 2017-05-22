Brent подорожала до $54,2 за баррель

Нефть дорожает на ожиданиях соглашения нефтедобывающих государств об ограничении ее производства, пишет Bloomberg.

Июльские фьючерсы на Brent к 8.05 мск подорожали на 0,87% до $54,23 за баррель. Фьючерсы на WTI выросли на 0,93% до $50,80 за баррель.

На заседании 25 мая страны ОПЕК, как ожидается, продлят договоренность о сокращении добычи минимум до конца года. Она была достигнута в декабре прошлого года и предполагает вывод с рынка 1,8 млн баррелей в день странами картеля (за исключением Ливии и Нигерии) и еще 11-ю производителями: Россия также присоединилась к соглашению и уже заявила, что поддержит продление соглашения.

На прошлой неделе министры энергетики России и Саудовской Аравии сообщили, что сделают все возможное, чтобы добиться стабилизации рынка нефти, и для этого предложат продлить соглашение ОПЕК и других нефтедобывающих стран по ограничению добычи до конца марта 2018 г. Ранее говорилось о возможности продления соглашения, заключенного на первое полугодие 2017 г., еще на шесть месяцев, но не на девять.