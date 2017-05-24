Deutsche Bank приблизился к урегулированию претензий США о выводе денег из России

Deutsche Bank, вероятно, близок к урегулированию претензий Федеральной резервной системы США, расследующей ситуацию с «зеркальными сделками», проводившимися через счета банка в России и позволившими вывести из страны порядка $10 млрд.

Переговоры с ФРС находятся в финальной стадии и стороны могут объявить о соглашении уже в ближайшие недели, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Источники отказались обсуждать потенциальный размер штрафа. Ранее Deutsche Bank выплатил уже $630 млн в рамках урегулирования претензий регуляторов США и Великобритании по этому делу, напоминает «Интерфакс».

Федеральные власти США расследуют то, как Deutsche Bank помог клиентам вывести около $10 млрд из России в 2011-2015 гг., после того как в ходе внутренней проверки банка обнаружились системные сбои в его работе, отмечает «Прайм». По словам знакомых с ситуацией источников, после урегулирования с ФРС открытым остается вопрос о том, насколько жестко министерство юстиции США может наказать банк.