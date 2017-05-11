Deutsche Bank, Barclays и RBS выбыли из списка организаторов сделок по приватизации в России

Сразу три иностранных инвестбанка – Deutsche Bank, Barclays и Royal Bank of Scotland (RBS) – выбыли из списка потенциальных организаторов продажи госкомпаний. Ни один из них не вошел в предварительный перечень компаний, организующих сделки по продаже приватизируемого федерального имущества, с которым ознакомились «Ведомости». Состав списка подтвердил один из федеральных чиновников. Он пополнился пятью новыми участниками: инвесткомпаниями «Атон» и «Солид», а также тремя консалтинговыми – EY, Агентство прямых инвестиций и «МЭФ-аудит».

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