Банки
Статья опубликована в № 4318 от 11.05.2017 под заголовком: Новички приватизации

Deutsche Bank, Barclays и RBS выбыли из списка организаторов сделок по приватизации в России

Минэкономразвития исключило их из списка возможных организаторов
  • Татьяна Ломская,
  • Екатерина Мереминская,
  • Маргарита Папченкова
  • / Ведомости
Среди организаторов приватизационных сделок все меньше иностранных инвестбанков, их замещают российские компании
Среди организаторов приватизационных сделок все меньше иностранных инвестбанков, их замещают российские компании
Е. Разумный / Ведомости

Сразу три иностранных инвестбанка – Deutsche Bank, Barclays и Royal Bank of Scotland (RBS) – выбыли из списка потенциальных организаторов продажи госкомпаний. Ни один из них не вошел в предварительный перечень компаний, организующих сделки по продаже приватизируемого федерального имущества, с которым ознакомились «Ведомости». Состав списка подтвердил один из федеральных чиновников. Он пополнился пятью новыми участниками: инвесткомпаниями «Атон» и «Солид», а также тремя консалтинговыми – EY, Агентство прямых инвестиций и «МЭФ-аудит».

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