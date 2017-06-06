Сбербанк смягчил условия кредитования для строителей жилья

Сбербанк улучшил ряд условий кредитования для застройщиков, следует из пресс-релиза кредитной организации, опубликованного на ее официальном сайте.

Минимальная доля собственных средств заемщика в финансировании проекта с высокой степенью готовности снижена с 25 до 15%. Для других объектов доля собственного взноса компаний может быть уменьшена за счет предоставления дополнительной ссуды под более высокую процентную ставку.

Также банк начал предоставлять бридж-кредит под залог жилья, строящегося с привлечением заемных средств от Сбербанка. Обязательное условие – срок завершения строительства составляет менее одного года.

«Бридж-кредиты предоставляются на срок до четырех лет, средства можно будет использовать для финансирования начальных этапов новых проектов строительства жилой или коммерческой недвижимости», – говорится в пресс-релизе.