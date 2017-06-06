Ставки по ипотеке в России достигли минимального значения за пять лет

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в апреле 2017 г. достигла минимального значения за последние пять лет и составила 11,45%. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

«Кредитные организации в течение первых четырех месяцев этого года предоставили заемщикам 260 000 ИЖК на сумму 470,8 млрд руб. Увеличение среднего размера ИЖК с 1,71 млн до 1,81 млн руб. способствовало росту объемов кредитования на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года», – говорится в сообщении ЦБ.

Совокупная задолженность по ИЖК по состоянию на 1 мая 2017 г. достигла 4,608 трлн руб. за счет кредитов в рублях. Задолженность по ИЖК в иностранной валюте по сравнению с аналогичной датой предыдущего года сократилась в два раза в абсолютном и в относительном выражении и составила 56,3 млн руб., или 1,2% портфеля ИЖК.