В США суд отклонил иск к Deutsche Bank, связанный с «зеркальными сделками» в России

В США суд Манхэттена отклонил иск к Deutsche Bank за сокрытие крупных недочетов в механизме борьбы с отмыванием денег, в частности за так называемые «зеркальные сделки», посредством которых из России были выведены миллиарды долларов. Это сообщает Reuters. Объясняя свое решение, окружной судья Аналиса Торрес заявила, что инвесторы, которые покупали ценные бумаги германского банка в США, не уточнили, каким образом Deutsche Bank ввел их в заблуждение или намеревался это сделать.

Речь идет об иске от группы инвесторов, которые судятся с банком с января 2013 г. Их адвокат Джереми Либерман заявил, что его клиенты намерены подать апелляцию на это решение и что их иск соответствует всем требованиям, которые касаются жалоб на нарушения законодательства о ценных бумагах.

Представитель Deutsche Bank Рене Калабро от комментариев отказалась.

Deutsche Bank 31 января договорился выплатить около $630 млн на урегулирование претензий американских и британских регуляторов за неспособность предотвратить нелегальный вывод около $10 млрд из России. При «зеркальных сделках» клиенты из России покупали российские ценные бумаги в рублях, тогда как иностранные клиенты продавали те же ценные бумаги в долларах США. Deutsche Bank ограничил операции в России после того, как о подозрительных сделках стало известно.