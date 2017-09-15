Dow Jones обновил рекорд третьи торги подряд

Dow Jones Industrial Average обновил исторический максимум по итогам третьей сессии подряд, в то время как негативное влияние на два других индикатора оказало снижение котировок акций представителей розничной торговли, сообщает MarketWatch.

Министерство труда США сообщило, что потребительские цены (индекс CPI) в стране в августе повысились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и увеличились на 1,9% относительно августа прошлого года. В июле эти показатели составляли соответственно 0,1 и 1,7%.

Аналитики в среднем ожидали увеличения первого показателя в августе на 0,3%, второго - на 1,8%, сообщает Trading Economics.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 45,3 пункта (0,2%) до 22203,48 пункта.

В то же время Standard & Poor's 500 за день снизился на 2,75 пункта (0,11%), составив 2495,62 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов опустилось на 31,1 пункта (0,48%) до 6429,08 пункта.