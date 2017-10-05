Рекомендации по акциям: инвестбанки немного улучшили оценки ТМК и «Мегафона» 05 октября 15:03Ведомости {{fb}} {{vk}} {{twitter}} Чтобы сохранить этот материал визбранное, войдите или зарегистрируйтесь Материал добавлен в «Избранное» Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете Материал добавлен в «Избранное» Удалить материал из «Избранного»? Удалить Материал удален из «Избранного» Credit Suisse повысил рекомендацию по GDR ТМК с «держать» до «покупать», прогнозная стоимость $6,29 не изменилась. «ВТБ капитал» повысил рекомендацию по GDR «Мегафона» с «держать» до «покупать», прогнозная стоимость повысилась с $10,5 до $14.