Рекомендации по акциям: инвестбанки немного улучшили оценки ТМК и «Мегафона»

Credit Suisse повысил рекомендацию по GDR ТМК с «держать» до «покупать», прогнозная стоимость $6,29 не изменилась.

«ВТБ капитал» повысил рекомендацию по GDR «Мегафона» с «держать» до «покупать», прогнозная стоимость повысилась с $10,5 до $14.