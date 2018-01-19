ЦБ отозвал лицензию у Алтайбизнес-банка

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СМИ назвали отведенный ЦБ братьям Ананьевым срок для продажи «Возрождения»

Центробанк потребовал от бывших бенефициаров Промсвязьбанка братьев Ананьевых продать контрольный пакет в банке «Возрождение» до середины февраля. Такие сроки были озвучены зампредами ЦБ Ольгой Поляковой и Дмитрием Тулиным председателю совета директоров «Возрождения» Отару Маргания на встрече 16 января, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомый с итогами переговоров источник.

По словам собеседника издания, «ЦБ будет следить за тем, чтобы это не была формальная сделка». Другой источник издания рассказал, что регулятор крайне недоволен обстоятельствами расставания Ананьевых с Промсвязьбанком и требует смены не только владельцев, но и команды «Возрождения», чтобы в ней не осталось связанных с бывшими бенефициарами менеджеров.

Вопрос продажи «Возрождения» был поставлен ЦБ сразу после решения о передаче Промсвязьбанка на санацию в Фонд консолидации банковского сектора 15 декабря. Закон отводит на это 90 дней, но в данном случае ЦБ ужесточил сроки. Сами Дмитрий и Алексей Ананьевы начали переговоры о продаже «Возрождения» еще до утраты своего основного актива. По словам собеседника «Коммерсанта», осенью Ананьевы обсуждали возможность продажи пакета Маргании с возможностью последующего обратного выкупа, однако ЦБ не одобрил такой вариант. Маргания до 2015 г. владел блок-пакетом банка, а затем продал его Ананьевым.

По данным издания, продажа «Возрождения» также обсуждалась с Альфа-банком, Совкомбанком, «Уралсибом» и группой ВТБ. Однако в отведенный регулятором срок без тщательного due dilligence никто из перечисленных банков не готов заключать сделку. «У банка, учитывая историю с Промсвязьбанком, могут оказаться скелеты в шкафу, которые могут стать неприятным сюрпризом для потенциальных покупателей. Например, у “Возрождения” есть кредиты структурам Промсвязькапитала, около 30 млрд руб., которые пока обслуживаются, но с учетом последних событий, скорее всего, должны быть переведены в более низкую категорию качества, а значит, дорезервированы», - объяснил один из собеседников газеты в перечисленных банках.

В ВТБ «Коммерсанту» сообщили, что не планируют покупать «Возрождение». В Совкомбанке указали на отсутствие свободного капитала на такую покупку. В Альфа-банке не смогли ничего добавить к комментариям члена совета директоров и совладельца банка Петра Авена, который ранее заявил об отсутствии интереса к «Возрождению». В «Уралсибе» отказались от комментариев.

Если акционеры банка не смогут найти покупателя в срок и выполнить предписание ЦБ, регулятор может ограничить собственников в правах: при принятии решений их голоса будут учитываться в рамках 10% акций, говорит партнер МКА «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов. «А с учетом ситуации в Промсвязьбанке и претензий регулятора к собственникам банка, которые потребовали обращения в Генпрокуратуру, не исключено, что ЦБ может ввести временную администрацию в банк, увидев угрозу интересам кредиторов и вкладчиков», — считает он.

После оценки ЦБ в дальнейшем «Возрождение» может быть передано на санацию частному инвестору, полагают эксперты. Источники газеты считают, что с высокой долей вероятности таким инвестором станет Альфа-банк. Маргания отказался от комментариев. В ЦБ не комментируют действующие банки.

«Возрождение» входит в холдинг «Промсвязькапитал». 52,7% акций банка принадлежат Promsvyaz Capital B.V., 2,5% — напрямую Промсвязьбанку, 9,7% — банку «Россия», 9,4% — банку «Санкт-Петербург», оставшаяся часть — миноритариям. Согласно ренкингу «Интерфакса» по трем кварталам 2017 г., «Возрождение» занимал 36-е место по активам (238,13 млрд руб.) и 37-е по капиталу (23,8 млрд руб.). Чистая прибыль банка по итогам 11 месяцев прошлого года составила 3 млрд руб.