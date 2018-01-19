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«Ростех» инвестирует в IT-стартапы до 1 млрд рублей

«Ростех» завершает создание венчурного фонда, на первом этапе в него инвестируют от 500 млн руб., сообщили ТАСС в госкорпорации.

«Планы по инвестированию есть, связаны с развитием ряда высокотехнологичных проектов, прежде всего в области IT, электроники. Первоначальный объем определен на уровне 500 млн руб., объем дополнительного финансирования на первом этапе может составить еще 500 млн руб.», - сказал представить «Ростеха».

Вопросы дальнейшего пополнения фонда будут решаться по мере вхождения «Ростеха» в проекты, отметили в компании.

Фонд запускается по поручению президента Владимира Путина. Глава государства по итогам Петербургского международного экономического форума в июне 2017 г. поручил создать специальные подразделения и венчурные фонды для инвестирования в малые инновационные компании «Ростеху», «Роскосмосу», «Росатому», а также Объединенной авиастроительной корпорации и Объединенной судостроительной корпорации.