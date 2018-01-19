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Греф спрогнозировал глубину падения кредитных ставок

Кредитные ставки на банковском рынке в 2018 г. уменьшатся примерно на 2 процентных пункта, заявил президент Сбербанка Герман Греф на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Греф отметил, что в прошлом году из-за падения инфляции и снижения ставки рефинансирования ЦБ банковские ставки упали примерно на два процентных пункта. «Такая же перспектива и на этот год», - считает банкир (цитата по «Интерфаксу»).

За счет снижения ставок увеличилась доступность кредитования, в результате чего в прошлом году ипотека показала максимальный за историю рост, 2018 г. также будет рекордным по спросу на жилье и ипотеку, ожидает Греф.

Однако у снижения ставок есть и негативная сторона для банковского сектора, отметил он: «Это, конечно, сжимающаяся маржа. Постепенно мы будем падать в доходности. Мы планируем, что за три года, к сожалению, примерно на 110 [базисных] пунктов банки потеряют маржу».

Перед банками «стоит грандиозная задача по сокращению расходов и цифровизации, с тем чтобы в целом успеть за сжимающейся маржой», подчеркнул Греф.

По итогам 2018 г. Сбербанк планировал снизить свою чистую процентную маржу примерно до 5,5%. За 9 месяцев 2017 г. маржа госбанка составила 6%. В 2017 г. Сбербанк увеличил чистую прибыль по РСБУ на 30%, заработав рекордные 674 млрд руб.

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