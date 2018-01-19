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SEC фактически закрыла дорогу для создания «биткойновых» биржевых фондов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отказалась одобрить создание нескольких биржевых фондов (ETF), активы которых составляли бы биткойны и другие криптовалюты. Как пояснили регуляторы, они не считают, что такие финансовые продукты соответствуют правилам, направленным на защиту рядовых инвесторов.

Свою позицию SEC изложила в письме двум управляющим компаниям, которые, запустив биржевые фонды, могли бы получать комиссию за управление ими. Но регуляторы не видят, как высокая волатильность и потенциальная неликвидность рынка торговли биткойнами позволят фондам следовать правилам, по которым они должны в конце каждого дня рассчитывать справедливую рыночную стоимость пая и обеспечивать инвесторам возможность без проблем продать паи и вывести деньги. «Пока не будет найдено удовлетворительных ответов на эти вопросы, мы не считаем возможным управляющим инициировать регистрацию фондов, которые будут делать существенные инвестиции в криптовалюту и связанные с ней продукты», - цитирует The Wall Street Journal изложенную в письме позицию Далии Бласс, директора по управлению инвестициями SEC.

Комиссия также предупредила управляющих, чтобы они не искали обходные пути для вывода биржевых криптофондов на рынок. Например, закон позволяет компаниям, управляющим паевыми фондами и имеющим соответствующие разрешения от регуляторов, запускать новые фонды при минимальном контроле со стороны SEC. «Мы отрицательно будем оценивать подобные действия и предпринимать действия, необходимые для защиты рядовых инвесторов», - написала Бласс.