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Сбербанк повысил зарплату сотрудникам в 2017 году на 6%

Сбербанк в 2017 г. увеличил зарплату всем сотрудникам на 6%, сообщил президент банка Герман Греф на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

«В прошлом году мы проиндексировали нашу заработную плату на 6% для всей команды», - сказал Греф (цитаты по «Интерфаксу»).

В структуре расходов Сбербанка 50% приходится на зарплаты, в результате затраты банка в прошлом году выросли на 2,2%, отметил Греф.

В 2018 г. Сбербанк увеличит фонд оплаты труда на 5%, средства пойдут на индексацию зарплат более 90% сотрудников, рассказывал Греф в декабре. «У кого-то, может быть, повышения не будет или будет чуть меньше, чем 5%», - отмечал Греф. Сбербанк индексирует зарплаты сотрудникам с 1 июля.

Весной прошлого года штат Сбербанка превышал 314 000 человек. Греф допускал возможность сокращения числа сотрудников к 2025 г. в два раза в связи с цифровизацией большинства услуг банка.