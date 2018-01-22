ЦБ приостановил лицензии двух страховщиков

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«Коммерсантъ» узнал о планах строительства шести ВПП в «Домодедово»

Аэропорт «Домодедово» предлагает расширить аэродром с двух действующих взлетно-посадочных полос (ВПП) до восьми в рамках концессионного соглашения. Речь об этом шла в ходе обсуждения его условий чиновниками Минтранса с руководством аэропортов в конце 2017 г., пишет «Коммерсантъ». Постановление правительства об условиях подписания между государством и столичными аэропортами концессионных соглашений по развитию инфраструктуры должно появиться к середине марта.

Инвестиции в объекты Московского авиаузла (МАУ) до 2037 г. оцениваются примерно в 190 млрд руб. Самыми затратными могут оказаться объекты «Домодедово». Предполагается, что к этому времени здесь появятся две дополнительные ВПП. Одна из них, уже строящаяся, должна быть введена в первом полугодии 2018 г. После этого старая ВПП-2 станет рулевой дорожкой. Еще четыре ВПП могут появиться к 2055 г.

«Домодедово» просит правительство «устранить диспаритет бюджетного финансирования», отмечая, что к заключению концессионных соглашений столичные аэропорты подходят «в неравных условиях». В «Домодедово» указывают, что в 2001–2016 гг. бюджетное финансирование инфраструктуры «Шереметьево» составляло 120 млрд руб., «Внуково» – 48 млрд руб., а для «Домодедово» – 53 млрд руб. Представители аэропорта предлагают дифференцировать плату в рамках концессий: чем больше получено, тем выше сумма платежа. Этот же подход, по данным издания, предлагал в 2017 г. глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому вице-премьеру Игорю Шувалову.

В «Домодедово» отметили, что ВПП-3 и ВПП-4 «не требуют затрат бюджета на подготовку территории: вопрос решит оператор, как и подходы к финансированию строительства».

В качестве источника возмещения расходов на концессии аэропорты МАУ предлагают сборы за взлетно-посадочные операции. Авиакомпании выступают против. В «Уральских авиалиниях» отмечают, что это «отразится на конечной стоимости билета». В S7 указывают на увеличение доходов аэропортов в связи с увеличением пассажиропотока в 2017 г. Президент «UTair – пассажирские авиалинии» Павел Пермяков заявил, что «эффективно сдержать рост цен в отрасли можно за счет низких ставок фондирования и долгосрочных займов аэропортам».