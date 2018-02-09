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Фондовые рынки Азии упали вслед за американским

На мировых финансовых биржах продолжается спад. Торги на биржах Азиатско-Тихоокеанского региона начались 9 февраля резким падением вслед за обвалом американского рынка акций.

К 9.30 мск японский индекс Nikkei снизился на 2,7% к уровню закрытия предыдущей сессии, до 21309 пунктов, гонконгский Hang Seng - на 3,61% до 29352, китайский Shanghai Composite - на 5,1% до 3096, южнокорейский KOSPI - на 1,62% до 2368.

Японский индекс потерял за неделю около 9%, показав худшую динамику с февраля 2016 г., а китайский - упал до минимального за восемь месяцев значения после недавнего подъема до максимума за два года. Гонконгский индекс опустился до уровня начала года.

Фондовый рынок США 8 февраля продолжил начавшееся 2 февраля падение. Индекс S&P снизился на 3,75% до 2581 пункта, промышленный индекс Dow Jones упал на 4,15% до 23860, NASDAQ Composite – на 3,9% до 6777.

По оценкам старшего аналитика индексов S&P Dow Jones Indices Говарда Сильверблатта, из-за всплеска волатильности за две недели мировой рынок акций потерял около 6% ($5,2 трлн) капитализации.