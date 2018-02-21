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Сбербанк протестирует «исламские окна» в отделениях одного региона

«Исламские окна» для обслуживания клиентов могут появиться в Сбербанке в ближайшем будущем, сообщил зампред правления банка Олег Ганеев. В таких окнах в банках клиенты обслуживаются по нормам партнерского банкинга, учитывающего требования ислама - в частности, запрет на ссудный процент.

«Это одна из целей кросфункциональной рабочей группы в банке - выйти на то, чтобы, понятно, не во всей инфраструктуре Сбербанка, а где наиболее ярко будет выражена потребность физических лиц, мы будем открывать такие окна. Там, где будет спрос», - сказал Ганеев.

Он отметил, что с ЦБ сейчас обсуждается вопрос создания «регулятивной песочницы» для партнерского (исламского) финансирования. »Мы предложим на базе одного из регионов. Взять регион и начать этим заниматься в формате песочницы в интересах, я бы сказал, не Центрального банка, а в целом банковской системы России. Если этот формат будет поддержан, я думаю, что первые окна после того, как будут приняты решения, мы увидим в течение года», - сказал зампред Сбербанка.

По словам топ-менеджера, «исламские окна» в России уже есть у других банков в Башкирии, Татарстане, Чечне.