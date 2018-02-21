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В топ-20 проблемных по ОСАГО регионов вошли шесть новых

Проблемных регионов, где средняя выплата по ОСАГО превышает 100 000 руб. (средняя по стране - 78 000 руб.), за 2017 г. стало больше вдвое, сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА).

По мнению союза, это показатель роста мошенничества с ОСАГО. «Ситуация по России очень неравномерная. Например, в 13 субъектах средняя выплата выше 100 000 руб., в том числе максимальная величина - 160 000 руб. Годом ранее таких регионов с зашкаливающими средними выплатами по ОСАГО было почти в два раза меньше», - цитирует пресс-служба союза президента РСА Игоря Юргенса.

Все показатели, характеризующие убыточность ОСАГО, в 2017 г. выросли, подсчитал РСА. Частота страховых случаев по итогам 2017 г. составила 5,5% (по итогам 2016 г. - 5,8%), средняя выплата - 78 300 руб. (за 2016 г. - 71 800 руб.), доля судебных выплат в общей сумме оплаченных убытков - 18,2% (за 2016 г. - 13,8%), отношение судебных расходов к сумме основного требования по суду - 109% (за 2016 г. - 100%), отношение выплат к сборам с учетом расходов на ведение дела - 95% (по 2016 г. - 91%).

В топ-20 регионов с максимально критическими показателями по ОСАГО по итогам 2017 г. вошли новые субъекты: Приморский край (переместился с 30-го места), Свердловская область (с 32-го места), Астраханская область (с 26-го), Воронежская область (с 21-го места), Красноярский край (с 35-го места), Дагестан (с 25-го места), Ярославская область (с 29-го места). «Лидерами этого антирейтинга являются Северная Осетия, Карачаево-Черкесия и Волгоградская область», - говорится в сообщении.

По данным РСА, нарастающая убыточность ОСАГО спровоцирована недобросовестными автоюристами, искусственно завышающими выплаты страховщиков в судах. Для борьбы с этой проблемой РСА проводит совещания с правоохранительными органами в регионах, в 2017 г. натуральная форма возмещения по ОСАГО (ремонт) была установлена в качестве приоритетной.